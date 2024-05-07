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عربي-دولي

مأساة في جنوب أفريقيا.. مبنى قيد الإنشاء ينهار على رؤوس العمال

Lebanon 24
07-05-2024 | 01:08
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 لقي أربعة عمال بناء على الأقلّ حتفهم فيما لا يزال نحو 59 من زملائهم محاصرين تحت الأنقاض إثر انهيار مبنى سكني متعدد الطوابق قيد الإنشاء في مدينة جورج الساحلية في جنوب إفريقيا الإثنين، بحسب ما أعلنت السلطات.
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ووفقا للتقارير فقد انهار المبنى في مدينة جورج الساحلية الواقعة على بعد 400 كلم شرق كيب تاون.

وأوضحت بلدية مدينة جورج في بيان أن خدمات إدارة الكوارث وسيارات الإسعاف والشرطة تستجيب لحادث انهيار المبنى المكون من 4 إلى 5 طوابق، مشيرة إلى أن المبنى المنهار يقع بالقرب من مكاتب البلدية.
وقال المتحدث باسم البلدية: "في الوقت الراهن لا تتوفر لدينا معلومات دقيقة حول أعداد المصابين، وموظفي الطوارئ التابعين لنا وسيارات الإسعاف المحلية موجودة في الموقع".

فيما قالت حكومة مقاطعة كيب الغربية إنها تراقب الوضع عن كثب وأرسلت موارد لمساعدة سلطات المدينة في الاستجابة لحالات الطوارئ.

وأفاد رئيس وزراء كيب الغربية ورئيس حكومة المقاطعة في بيان: "تم تقديم كافة الدعم اللازم لموظفي الطوارئ لتسريع استجابتهم. في الوقت الحالي، يركز المسؤولون على إنقاذ الأرواح. هذه هي أولويتنا القصوى في هذه المرحلة". (روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
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