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عربي-دولي
في خضم الحرب.. 70 مليون دولار نُهبت من بنوك غزة
Lebanon 24
07-05-2024
|
02:14
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أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أنها فتحت تحقيقا في سرقات مصرفية في قطاع غزة، بعدما أفاد تقرير بسرقة 70 مليون دولار خلال أسابيع.
وأقرت سلطة النقد الفلسطينية، وهي هيئة مستقلة تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية بأن مصارف في قطاع غزة واجهت "تحديات تعاظمت" بعد أن طال التدمير الكامل والجزئي معظم فروع المصارف في غزة من جراء الحرب الدائرة في القطاع بين إسرائيل و"حماس".
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وأعلنت سلطة النقد في بيان "استمرار الجهود لتقييم أضرار الحرب على موجودات الجهاز المصرفي في قطاع غزة، بما يشمل تدمير المقرات والمباني بفعل القصف، والسرقات التي طالت عددا من فروع البنوك".
ويأتي البيان على خلفية نشر صحيفة "لوموند" اليومية الفرنسية تقريرا أفاد بأن نحو 70 مليون دولار سرقت من خزنات فروع بنك فلسطين في إبريل.
وأشارت الصحيفة إلى وثيقة للبنك أرسلها إلى "شركاء دوليين" تفصل السرقات، ووصفت كيف اكتشف موظفون في البنك في 16 نيسان فجوة في سقف غرفة الأمانات في أحد الفروع في غزة.
ووفق "لوموند" توصل الموظفون إلى فقدان مبلغ يعادل ثلاثة ملايين دولار كان مخصصا لأجهزة الصرافة الآلية، مشيرة إلى أنه في اليوم التالي، وصلت مجموعات مسلحة مع متفجرات إلى الموقع ونسفت غرفة أسمنتية وأخذت أكثر من 30 مليون دولار بعملات مختلفة من ثلاث خزنات.
وبعد يومين هاجم مسلحون قالوا إنهم يأتمرون "بأعلى السلطات في غزة" أكبر فروع البنك في القطاع، وقد أشارت لوموند إلى أن المقصود بذلك هو حركة حماس، وأخذ المسلحون مبلغا يعادل 36 مليون دولار، وفق التقرير. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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