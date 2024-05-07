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عربي-دولي

هل وافقت حماس على مقترح لم تطلع عليه إسرائيل؟

Lebanon 24
07-05-2024 | 02:55
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قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لموقع "أكسيوس" إن الحكومة الإسرائيلية فوجئت باحتواء إعلان حماس قبول مقترح التهدئة على "الكثير من العناصر الجديدة" التي لم تكن جزءا من المقترح السابق الذي وافقت إسرائيل عليه وقدمته الولايات المتحدة ومصر وقطر للحركة قبل عشرة أيام.
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وقال مسؤول "بدا وكأنه اقتراح جديد كليا".

وصرح مسؤولان إسرائيليان كبيران بأنه حين زار وفد حماس القاهرة مطلع الأسبوع قدم له الوسطاء المصريون مقترحا جديدا دون التنسيق مع إسرائيل، لكن مسؤولا أميركيا كبيرا نفى لموقع أكسيوس مزاعم نسبت لمسؤولين إسرائيليين بأن إدارة الرئيس جو بايدن كانت على علم بمقترح التهدئة في غزة الذي قبلته حماس لكنها لم تطلع إسرائيل عليه.

وقال المسؤول "الدبلوماسيون الأميركيون يتواصلون مع نظرائهم الإسرائيليين. ليست هناك مفاجآت".

من ناحية أخرى، أشار المسؤول الأميركي إلى أن إدارة بايدن تعتبر رد حماس "مقترحا مقابلا للعرض السابق وليس مقترحا جديدا".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين القول إن مقترح وقف إطلاق النار الذي أعلنت حماس الموافقة عليه هو مقترح مصري "مخفف" لم توافق عليه إسرائيل حتى الآن. (العربية)
المصدر: العربية
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