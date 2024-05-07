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عربي-دولي

جندي أميركي بقبضة روسيا.. ضرب وسرق امرأة

Lebanon 24
07-05-2024 | 03:16
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ألقت السلطات الروسية، الثلاثاء، القبض على جندي أميركي بتهمة السرقة، وذلك في ظل توتر العلاقة بين واشنطن وموسكو.

ونقلت رويترز عن وكالة الإعلام الروسية أن محكمة في فلاديفوستوك ألقت القبض على جندي أميركي كان محتجزا في روسيا بتهمة السرقة.
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ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي للمحكمة القول إن الجندي الأميركي الموقوف واسمه، غوردون بلاك، سيحتجز حتى الثاني من تموز المقبل.

من جانبها أفادت المتحدثة باسم الجيش الأميركي سينتيا سميث بأنه: "في الثاني من أيار 2024، أوقفت السلطات الروسية في فلاديفوستوك في روسيا، جندياً أميركياً بتهمة ارتكاب مخالفة جنائية".

وأضافت أن روسيا أخطرت وزارة الخارجية الأميركية بالأمر وأن الوزارة توفر الدعم القنصلي المناسب للجندي في روسيا، موضحة أن الجيش أبلغ عائلة الجندي.

وامتنعت المتحدثة باسم الجيش عن تقديم المزيد من التفاصيل بشأن الأمر عازية الأمر إلى حساسية المسألة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن الجندي كان متمركزا في كوريا الجنوبية، فيما أفاد آخر بأنه متهم بـ"سرقة امرأة".

من جهتها، نقلت صحيفة "إزفستيا" الروسية، أن الجندي الأميركي التقى بامرأة من فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا بعد تعارفهما عبر الإنترنت، وقضى معها أياما ثم ضربها وسرق منها 200 ألف روبل أي قرابة 2200 دولار. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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