ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أنه "مؤخراً، علّقت تركيا التجارة مع إسرائيل بسبب "تفاقم المأساة الإنسانية" في غزة. وتقول أنقرة إنها ستستأنف التجارة إذا سمحت إسرائيل "بالتدفق الكافي والمتواصل" للمساعدات إلى القطاع. وكما كان متوقعا، اتهم كبير الدبلوماسيين الإسرائيليين، يسرائيل كاتس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتصرف مثل "الديكتاتور" بينما "يتجاهل مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال الأتراك ويتجاهل اتفاقيات التجارة الدولية". ولم يكن من المستغرب أن أشادت حماس بتركيا. وتصاعدت التوترات بين تركيا وإسرائيل في نقاط مختلفة في العقود الأخيرة، مثل قمة دافوس عام 2009 والغارة على أسطول غزة عام 2010. ومع ذلك، حتى الآن، ظلت العلاقات الاقتصادية التركية الإسرائيلية تنجو دائمًا من تلك العواصف.ولذلك، فإن وقف تركيا للتجارة مع إسرائيل هذا الشهر يعد أمرًا كبيرًا".

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وبحسب الموقع، "قال ماثيو بريزا، نائب مساعد وزير الخارجية الاميركي السابق لأوروبا وأوراسيا للموقع: "منذ منتصف تشرين الأول من العام الماضي، عندما كثف أردوغان انتقاداته الحادة للهجوم الإسرائيلي على المدنيين في غزة، كانت التجارة هي العنصر الوحيد في العلاقة بين البلدين الذي ظل إيجابيا. والآن، بعد أن قطعت تركيا كل التجارة مع إسرائيل، ذهب هذا العنصر الإيجابي". وقال باتو جوشكون، المحلل السياسي المتخصص في الشؤون التركية في معهد صادق للموقع: "يبدو أن أردوغان يخالف التقاليد في اتباع نهج شامل في العلاقات مع إسرائيل. وفي الأزمات السابقة، ظلت العلاقات التجارية دائما متميزة عن العلاقات السياسية المتوترة. والآن، يبدو أن الحكومة غير مهتمة بالتصعيد على كل الجبهات".

وتابع الموقع، "وفقاً لمراد أصلان، عضو هيئة التدريس في جامعة حسن كاليونغو والباحث في مؤسسة سيتا، فإن تركيا لديها أوراق يمكنها اللعب بها إذا سعت إلى زيادة الضغط على إسرائيل إلى ما هو أبعد من تعليق التجارة، وتشمل هذه تشجيع الدول الأخرى على الانضمام إلى تركيا في فرض الحظر على إسرائيل وإغلاق المجال الجوي التركي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية. وقال أصلان: "علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كانت تركيا ستتخذ هذه الخطوات، لكنني أعلم أن هناك خيارات كثيرة".

الضغوط الداخلية والتوتر المتزايد

وبحسب الموقع، "لابد من أخذ السياسة الداخلية في تركيا بعين الاعتبار. وفي مرحلة مبكرة من حرب غزة، بدأت شرائح من المجتمع التركي بالضغط على حكومة أردوغان لاتخاذ خطوات ملموسة ضد تل أبيب تتجاوز الخطابات القوية. وقبل بضعة أسابيع، قيّدت تركيا التجارة مع إسرائيل في 54 مجالا، بما في ذلك الصلب والأسمدة ووقود الطائرات. وفي الفترة التي سبقت الانتخابات البلدية التي جرت الشهر الماضي، كانت هناك دعوات لقطع كل التجارة مع إسرائيل، وهو ما لقي صدى لدى العديد من ناخبي أردوغان. ونتيجة لذلك، رفضت نسبة عادلة من أنصار أردوغان التقليديين التصويت، أو دعموا حزب الرفاه الجديد، وهو حزب إسلامي قام بحملته الانتخابية على أساس معارضة سياسة الحكومة المتمثلة في السماح باستمرار التجارة مع إسرائيل وسط حرب غزة. والآن، بعد اتخاذ قرار بوقف التجارة التركية مع إسرائيل، "يبدو أن أردوغان يرد على ذلك للحفاظ على شعبيته"، وفقًا لجوشكون. وأضاف: "وهذا يعني أنه من المرجح أن يواصل الرئيس تصعيد خطابه، وهو ما يعني المزيد من التوتر في العلاقات مع إسرائيل".

الأثر الاقتصادي

وبحسب الموقع، "لقد حافظت إسرائيل منذ فترة طويلة على علاقات تجارية واستثمارية وتجارية قوية مع تركيا. وفي عام 2023، بلغ حجم التجارة الثنائية حوالي 7 مليارات دولار. وتعد شركة زورلو القابضة، وهي مجموعة تركية، مستثمرًا رئيسيًا في الاقتصاد الإسرائيلي، وقد حققت شركات البناء التركية الكثير من الأموال في إسرائيل على مر السنين. ويمكن التسليم بأن تكاليف البناء سترتفع في إسرائيل، وستكون هناك آثار تضخمية بسبب قرار أنقرة وقف التجارة. ولكن في الوقت الحالي، ليس من الواضح مدى الضرر الذي سيلحقه الحصار التركي بالاقتصاد الإسرائيلي، وإلى متى سيستمر الضرر. ويمكن للبلدان أن تتكيف عندما تنقطع علاقاتها التجارية أو تُفرض عقوبات".

وتابع الموقع، "بالإضافة إلى ذلك، سوف يتضرر الاقتصاد التركي أيضًا، وكان هذا سببًا رئيسيًا لعدم تنفيذ أنقرة للحظر عاجلاً. هناك دعم واسع النطاق للفلسطينيين عبر الطيف السياسي التركي، ولكن هناك أيضًا نقاش حول مقدار الثمن الذي يجب أن تدفعه الدولة لدعم غزة. وقال علي بكير، الأستاذ المساعد في مركز ابن خلدون في جامعة قطر للموقع:"سيضر ذلك بالتأكيد بالاقتصاد الإسرائيلي بطرق غير مسبوقة بالنظر إلى الوضع الداخلي في إسرائيل وإجراءات الحوثيين عند مدخل البحر الأحمر".

النفط الاذربيجاني

وبحسب الموقع، "سيكون تأثير تصرفات تركيا على أذربيجان، وبشكل أكثر تحديدًا، على صادراتها النفطية إلى إسرائيل مهمًا. ويمر النفط الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان ثم إلى إسرائيل عبر ناقلة. وإذا توقفت أنقرة عن السماح لأذربيجان بتصدير النفط إلى إسرائيل عبر ميناء جيهان، فقد يعاني الاقتصاد الإسرائيلي بشدة. ومع ذلك، ونظراً لطبيعة التحالف بين أنقرة وباكو، فقد تمتنع تركيا عن اتخاذ هذا الإجراء".

هل سيحذو الآخرون حذو تركيا في وقف التجارة مع إسرائيل؟

وبحسب الموقع، "إن تعليق تركيا للتجارة الثنائية سيضر حتماً بالاقتصاد الإسرائيلي، على الأقل في المدى القريب، وستكون هذه تكلفة إضافية سيتعين على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإسرائيل كدولة، دفع ثمن جرائمها ضد المدنيين في غزة. ومع ذلك، إذا كانت تركيا وحدها هي من سيفرض الحصار على إسرائيل، فإن الضرر الاقتصادي الذي يلحق بإسرائيل قد يكون محدودًا. وما يجب أخذه بعين الاعتبار هو إمكانية أن تحذو دول أخرى حذو أنقرة، الأمر الذي قد يجعل التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل أكثر خطورة".

وختم الموقع، "من المؤكد أن قرار تركيا سيكون موضع ترحيب من قبل المواطنين العرب في كل أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المرجح أن يشيروا إلى الحظر الذي تفرضه أنقرة على إسرائيل كمثال على كيفية تعامل الدول الإسلامية مع إسرائيل ودعوة حكوماتهم إلى أن تحذو حذوها. ولكن ما إذا كانت هذه الحكومات ستفعل ذلك، فهو سؤال آخر".