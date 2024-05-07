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الصين وفرنسا تدينان سياسة إسرائيل ببناء المستوطنات

Lebanon 24
07-05-2024 | 03:56
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طالبت كل من الصين وفرنسا بوقف دائم لإطلاق النار في غزة كما نددت الدولتان بسياسة إسرائيل في بناء المستوطنات.

وذكرت وكالة رويترز أن الرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شددا على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة مع الدعوة إلى الإفراج فورا عن جميع الرهائن.
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وانتقد الرئيسان سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات والتي تتعارض مع القانون الدولي، ودعا الجانبان إلى تنفيذ ملموس لحل الدولتين.

وأكدت الصين وفرنسا التزامهما بالسعي لتسوية سياسية ودبلوماسية للقضية النووية الإيرانية.

كما ركز جينبينغ وماكرون على أهمية دعم حرية الملاحة في البحر الأحمر، وطالبا بالوقف الفوري للهجمات على السفن المدنية.

كان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد بدأ الاثنين، زيارة لدولة لفرنسا تستمر يومين، واستقبله نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأجرى الرئيسان بعد ذلك أول جلسة مباحثات بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. (سكاي نيوز عربية)
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