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عربي-دولي

سجن جندي أميركي بجرم سرقة إمرأة

Lebanon 24
07-05-2024 | 05:09
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وضع الجندي الأميركي الذي أوقف الأسبوع الماضي في أقصى شرق روسيا في الحبس حتى الثاني من تموز بشبهة "السرقة"، بحسب ما أعلنت محكمة فلاديفوستوك المكلفة بالقضية.

وقالت الناطقة باسم المحكمة إيلينا اولينيفا التي أوردت تصريحها وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء: "أوقفت محكمة إقليم بيرفومايسكي في فلاديفوستوك الجندي الأميركي غوردون بلاك حتى الثاني من تموز/يوليو بموجب المادة المتعلقة بالسرقة".
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صحيفة "إزفستيا" الروسية، نقلت عن مصدر لم تذكر اسمه، أن الجندي الأميركي التقى بامرأة من فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا بعد تعارفهما عبر الإنترنت، وقضى معها أياما ثم ضربها وسرق منها 200 ألف روبل أي قرابة 2200 دولار. (العربية)

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