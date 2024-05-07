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عربي-دولي

الخارجية الروسية: السفيرة الأميركية غادرت روسيا لفترة معينة

Lebanon 24
07-05-2024 | 05:46
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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن السفيرة الأميركية لين تريسي غادرت روسيا لفترة معينة.

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن وجود رئيسة البعثة الدبلوماسية الأميركية في موسكو، حيث تابع ريابكوف: "نعم، على حد علمنا، فقد غادرت السفيرة تريسي روسيا لفترة معينة، وقد تم إبلاغنا بذلك في وزارة الخارجية قبل وقت محدد من إرسال الدعوات للسفراء لحضور حفل تنصيب الرئيس الروسي".
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وقال ريابكوف أيضا إن دعوة ممثلي الدول غير الصديقة لحفل تنصيب الرئيس "لم يكن سهلا"، لكن الدبلوماسية الروسية تتميز "بالتهذيب" بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتابع: "نتبع البروتوكول، وأعتقد أن دعوة ممثلي الدول غير الصديقة هي أيضا إشارة من جانبنا". (روسيا اليوم)
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