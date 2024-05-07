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عربي-دولي

ملياردير يُحذّر من خطر نشوب حرب عالمية ثالثة... ماذا قال؟

Lebanon 24
07-05-2024 | 06:05
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قال الملياردير الأميركي ديفيد ساكس إنّ "المشاركة المحتملة للجيش الأميركي في الصراع في أوكرانيا ستؤدي إلى حرب عالمية ثالثة".

وكتب ساكس عبر حسابه على منصة "إكس": "بغض النظر عن عدد المرات التي يكررون فيها هذه الفكرة، لا يمكننا السماح بتطبيعها (مشاركة الجيش الأميركي في الصراع في أوكرانيا)".
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وأضاف: "هذا سيؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة". (روسيا اليوم)
 
 
 
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