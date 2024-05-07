الأمم المتحدة: إسرائيل تمنعنا من دخول معبر رفح





وقال لايركه في مؤتمر صحافي دوري في جنيف: "لسنا موجودين حاليا عند معبر رفح لأن مكتب كوغات (مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية) رفض السماح لنا بالوصول إلى هذه المنطقة"، وهي نقطة العبور الرئيسية للمساعدات الإنسانية.

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وتابع: "لقد قيل لنا إنه لن يكون هناك أي عبور للأفراد أو البضائع إلى الداخل أو الخارج في الوقت الحالي. وهذا الأمر له تأثير هائل على كمية المخزون لدينا".



وأوضح لايركه أنه لدى الأمم المتحدة "مخزون ضئيل للغاية" للوقود المخصص للعمليات الإنسانية في قطاع غزة، وأنه "يكفي ليوم واحد تقريبا" بسبب إغلاق معبر رفح الحدودي مع مصر. منعت إسرائيل الأمم المتحدة من الوصول إلى معبر رفح في قطاع غزة، حسبما صرح ينس لايركه الناطق باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الثلاثاء.وقال لايركه في مؤتمر صحافي دوري في جنيف: "لسنا موجودين حاليا عند معبر رفح لأن مكتب كوغات (مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية) رفض السماح لنا بالوصول إلى هذه المنطقة"، وهي نقطة العبور الرئيسية للمساعدات الإنسانية.وتابع: "لقد قيل لنا إنه لن يكون هناك أي عبور للأفراد أو البضائع إلى الداخل أو الخارج في الوقت الحالي. وهذا الأمر له تأثير هائل على كمية المخزون لدينا".وأوضح لايركه أنه لدى الأمم المتحدة "مخزون ضئيل للغاية" للوقود المخصص للعمليات الإنسانية في قطاع غزة، وأنه "يكفي ليوم واحد تقريبا" بسبب إغلاق معبر رفح الحدودي مع مصر.

وأضاف المسؤول الأممي أن الوقود يدخل عبر رفح فقط وأن هذا "المخزون هو لمجمل" العملية الإنسانية في غزة.



وفي وقت سابق حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن اجتياحا إسرائيليا لمدينة رفح سيكون أمرا "لا يحتمل".



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن سيطرته الكاملة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، واستكمال عملياته العسكرية في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة. (روسيا اليوم)