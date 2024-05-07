بوتين أدى اليمين الدستوريّة لولاية رئاسيّة جديدة

أدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة من ست سنوات.



وقال بوتين "أقسم بحماية حقوق الإنسان والمواطن وحرياته واحترام الدستور وحمايته والسيادة والاستقلال"، مؤكدا أن قيادة روسيا "واجب مقدس". (سكاي نيوز)

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