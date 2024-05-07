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عربي-دولي

بوتين أدى اليمين الدستوريّة لولاية رئاسيّة جديدة

Lebanon 24
07-05-2024 | 06:37
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أدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة من ست سنوات.

وقال بوتين "أقسم بحماية حقوق الإنسان والمواطن وحرياته واحترام الدستور وحمايته والسيادة والاستقلال"، مؤكدا أن قيادة روسيا "واجب مقدس". (سكاي نيوز)
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