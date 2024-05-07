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عربي-دولي

الأمير هاري في بريطانيا غداً... هل سيلتقي الملك تشارلز؟

Lebanon 24
07-05-2024 | 06:45
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تتصدر رحلة الأمير هاري المنتظرة إلى المملكة المتحدة عناوين الأخبار، حيث من المتوقع أن يقابل والده الملك تشارلز الثالث للإطمئنان على صحته، إلا أن هذا الأمر لن يحصل إلا بشروط وضعها الملك على إبنه المقيم منذ سنوات في أميركا.
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ويعود دوق ساسكس إلى بريطانيا للاحتفال بالذكرى العاشرة لألعاب Invictus. ومن المقرر أن يحضر قداس عيد الشكر في كاتدرائية القديس بولس في لندن غداً الأربعاء 8 أيار، في أول ظهور له في حدث كبير منذ ابتعاده عن الواجبات الملكية. 

وأكد خبير ملكي في حديث لصحيفة "ميرور" البريطانية أن الملك تشارلز "يرغب في رؤية ابنه هذه المرة عندما يعود إلى المملكة المتحدة. ولكنه فرض شرطاً صارماً عليه".

إلى ذلك، زعمت إنغريد سيوارد، رئيسة تحرير مجلة "ماجيستي"، أن قرار الملك تشارلز بمقابلة الأمير هاري يتوقف على ترتيبات سكن الأخير أثناء وجوده في لندن.

وأوضحت نقلاً عن مصدر مطلع أنه "إذا بقي هاري في مكان ملكي، فسيحصل على الحماية الأمنية التي يرغب فيها. وهذا الترتيب سيسمح له أيضاً بمقابلة والده على انفراد. وهذا الأمر يسمح لهاري باستخدام هذه المميزات كفرصة لتحسين علاقاته العامة".

وأضافت أن "الملك تشارلز سيتواجد في هذه الفترة في قصر باكنغهام، بسبب جلسته الأسبوعية مع رئيس الوزراء البريطاني، وهو يود رؤية ابنه".

ولفتت إلى أن الأمير هاري في زياراته السابقة، كان يقيم مؤقتاً في الفنادق ولم يكن يحظى بأي حماية ملكية، وهذا ما قد يمنعه من لقاء والده لفترة طويلة. (لها)

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