مصدر إسرائيلي يكشف أمراً مهمّاً عن عمليّة رفح... ما الهدف منها؟

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كشفت مصادر إسرائيلية، أن تل أبيب تسعى من خلال الهجوم على رفح وإرسال وفد للتفاوض إلى القاهرة، الضغط على حركة حماس من أجل مراجعة شروط وقف إطلاق النار.ونقلت قناة "أي 24 نيوز" عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن العملية العسكرية في رفح محدودة للغاية وتهدف إلى الضغط على حماس للقبول باتفاق الهدنة.من جانبه قال مسؤول إسرائيلي رفيع إن وفدا إسرائيليا سيسافر إلى مصر في الساعات المقبلة لتقييم مدى إمكانية تغيير حركة حماس لموقفها بخصوص مقترح وقف إطلاق النار.وأضاف لرويترز: "الوفد مكون من مبعوثين متوسطي المستوى. وإذا تم التوصل إلى اتفاق حقيقي في المستقبل القريب، سيترأس كبار المسؤولين الوفد".وأوضح المسؤول أن العرض الراهن من حماس غير مقبول بالنسبة لإسرائيل. (سكاي نيوز)