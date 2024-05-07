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عربي-دولي

لافروف يؤكد مع نظيره السعودي ضرورة توحيد الجهود لحل الصراعات في الشرق الأوسط

Lebanon 24
07-05-2024 | 08:16
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أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، في اتصال هاتفي على ضرورة توحيد الجهود لحل الأزمات في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، عقب اتصال هاتفي بين لافروف وآل سعود: "وتم خلال الاتصال إيلاء اهتمام خاص للنظر في القضايا المدرجة على جدول الأعمال الإقليمي في ضوء التصعيد غير المسبوق للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والبحر الأحمر. وأكد الجانبان من جديد موقفهما المشترك المؤيد لضرورة تعزيز جهود جميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية سريعة للأزمات الحادة التي تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
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وأشار بيان الخارجية الروسية، إلى أن لافروف وآل سعود "ناقشا آفاق مواصلة تطوير العلاقات الروسية السعودية مع التركيز على مهام التنفيذ العملي للاتفاقات التي تم التوصل إليها عقب الزيارة الرسمية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض في كانون الأول 2023". (روسيا اليوم) 
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