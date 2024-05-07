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عربي-دولي

إحباط محاولة لاغتيال زيلينسكي

Lebanon 24
07-05-2024 | 08:36
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قال جهاز الأمن الأوكراني "SBU" إنه اكتشف "مؤامرة لأجهزة استخبارات أجنبية" تضمنت التحضير لمحاولة اغتيال فلاديمير زيلينسكي وبعض رؤساء الأجهزة الأمنية في البلاد".

وأضاف جهاز الأمن الأوكراني أنه تم القبض على عقيدين من إدارة أمن الدولة في أوكرانيا، بزعم نقلهما معلومات سرية كانت ضرورية لمحاولة الاغتيال، وأنّه تم تفتيش أماكن إقامتهما وتوجيه لهما تهمة الخيانة والتحضير لهجوم إرهابي. (روسيا اليوم)
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