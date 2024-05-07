إحباط محاولة لاغتيال زيلينسكي

قال جهاز الأمن الأوكراني "SBU" إنه اكتشف "مؤامرة لأجهزة استخبارات أجنبية" تضمنت التحضير لمحاولة اغتيال فلاديمير زيلينسكي وبعض رؤساء الأجهزة الأمنية في البلاد".



وأضاف جهاز الأمن الأوكراني أنه تم القبض على عقيدين من إدارة أمن الدولة في أوكرانيا، بزعم نقلهما معلومات سرية كانت ضرورية لمحاولة الاغتيال، وأنّه تم تفتيش أماكن إقامتهما وتوجيه لهما تهمة الخيانة والتحضير لهجوم إرهابي. (روسيا اليوم)

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