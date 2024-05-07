ميلوني في ليبيا لبحث التعاون المشترك

بدأت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ميلوني زيارة لليبيا الثلاثاء، ومحورها التعاون الثنائي بين البلدين، حيث سيتم توقيع اتفاقيات في مجالات الصحة والتعليم والبحث وغيرها.



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وأفاد بيان صادر عن الحكومة الإيطالية بأنه خلال الزيارة، سيوقع الوزراء المرافقون لميلوني مع نظرائهم الليبيين "إعلانات نوايا" بشأن مشاريع التعاون في مجالات الصحة والتعليم والبحث وكذلك الشباب والرياضة.



وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن "خطة ماتي" التي تحمل اسم إنريكو ماتي، مؤسس شركة إيني العملاقة الإيطالية للطاقة الذي دعا في الخمسينيات إلى إقامة علاقة تعاون مع الدول الأفريقية، من خلال مساعدتها على تنمية مواردها الطبيعية. ووصلت برفقة ميلوني وفد وزاري في زيارة هي الثانية لها لليبيا منذ توليها منصبها، وقد التقت بعد وصولها برئيس الحكومة التي يقع مقرها في طرابلس عبد الحميد الدبيبة.وأفاد بيان صادر عن الحكومة الإيطالية بأنه خلال الزيارة، سيوقع الوزراء المرافقون لميلوني مع نظرائهم الليبيين "إعلانات نوايا" بشأن مشاريع التعاون في مجالات الصحة والتعليم والبحث وكذلك الشباب والرياضة.وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن "خطة ماتي" التي تحمل اسم إنريكو ماتي، مؤسس شركة إيني العملاقة الإيطالية للطاقة الذي دعا في الخمسينيات إلى إقامة علاقة تعاون مع الدول الأفريقية، من خلال مساعدتها على تنمية مواردها الطبيعية.

وبعد طرابلس، ستتوجه رئيسة الوزراء الإيطالية إلى بنغازي للقاء المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، "في إطار التزام إيطاليا الموحد بالتواجد في كل أنحاء ليبيا والعمل مع كافة الجهات الفاعلة الليبية"، وفقا للبيان الإيطالي. (روسيا اليوم)