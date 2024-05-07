بوتين توقف أثناء مراسم تنصيبه ليُصافح ضيفا بين الحضور.. من هو؟

صافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيتين خلال حفل التنصيب الذي أقيم في قصر الكرملين الكبير، من بينهما الدكتور ليونيد روشال طبيب الأطفال الشهير.



وظهرت تلك اللقطات في شريط الفيديو بينما كان الرئيس يمشي متوجها لحلف اليمين الدستوري وتقلد منصب رئيس الدولة لولاية خامسة.

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وأظهرت اللقطات كيف اقترب بوتين من روشال أثناء وقوفه في إحدى قاعات الكرملين ومدّ يده لتحيته. (روسيا اليوم)