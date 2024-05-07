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عربي-دولي
متأثرة بجراحها.. أبو عبيدة يعلن وفاة أسيرة إسرائيلية
Lebanon 24
07-05-2024
|
09:59
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أعلنت كتائب القسام عن وفاة الأسيرة الإسرائيلية جودي فانشتاين متأثرة بإصابة تعرضت لها جراء قصف إسرائيلي قبل شهر.
ومن جانبه، أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن "وفاة الأسيرة جودي فانشتاين متأثرة بجراحها التي أصيبت بها قبل شهر لعدم القدرة على تقديم الرعاية لها لتدمير الاحتلال للمستشفيات".
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