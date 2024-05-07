Advertisement

عربي-دولي

متأثرة بجراحها.. أبو عبيدة يعلن وفاة أسيرة إسرائيلية

Lebanon 24
07-05-2024 | 09:59
A-
A+
Doc-P-1196562-638506982011751936.jpg
Doc-P-1196562-638506982011751936.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت كتائب القسام عن وفاة الأسيرة الإسرائيلية جودي فانشتاين متأثرة بإصابة تعرضت لها جراء قصف إسرائيلي قبل شهر. 

ومن جانبه، أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن "وفاة الأسيرة جودي فانشتاين متأثرة بجراحها التي أصيبت بها قبل شهر لعدم القدرة على تقديم الرعاية لها لتدمير الاحتلال للمستشفيات". 
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:33 | 2024-05-07
13:21 | 2024-05-07
13:20 | 2024-05-07
13:00 | 2024-05-07
12:40 | 2024-05-07
12:37 | 2024-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24