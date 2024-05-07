متأثرة بجراحها.. أبو عبيدة يعلن وفاة أسيرة إسرائيلية

أعلنت كتائب القسام عن وفاة الأسيرة الإسرائيلية جودي فانشتاين متأثرة بإصابة تعرضت لها جراء قصف إسرائيلي قبل شهر.



ومن جانبه، أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن "وفاة الأسيرة جودي فانشتاين متأثرة بجراحها التي أصيبت بها قبل شهر لعدم القدرة على تقديم الرعاية لها لتدمير الاحتلال للمستشفيات".

Advertisement