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إقتصاد

كيف تمكّنت روسيا بالاستفادة من أموالها "العالقة" في الهند؟

Lebanon 24
07-05-2024 | 10:22
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أشارت صحيفة "هندوستان تايمز"، نقلا عن مصادر، إلى أن الجانب الروسي وجد طريقة لاستخدام جزء كبير من الروبيات "العالقة" في الحسابات المصرفية في المصارف الهندية.


وبحسب مصادر الصحيفة الهندية، فإن موسكو استثمرت الروبيات "العالقة" في الأسهم والأوراق المالية الحكومية ومشاريع البنية التحتية. (روسيا اليوم)
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