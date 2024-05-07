كيف تمكّنت روسيا بالاستفادة من أموالها "العالقة" في الهند؟

أشارت صحيفة "هندوستان تايمز"، نقلا عن مصادر، إلى أن الجانب الروسي وجد طريقة لاستخدام جزء كبير من الروبيات "العالقة" في الحسابات المصرفية في المصارف الهندية.





وبحسب مصادر الصحيفة الهندية، فإن موسكو استثمرت الروبيات "العالقة" في الأسهم والأوراق المالية الحكومية ومشاريع البنية التحتية. (روسيا اليوم)

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