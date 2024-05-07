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عربي-دولي

فيديو ينتشر في دولة عربيّة لرجل يلقي بزوجته من السيارة ويخطف ابنه.. ما حقيقته؟

Lebanon 24
07-05-2024 | 10:31
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كشفت السلطات المصرية ملابسات ما تم تداوله لمقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء زوجته من السيارة وخطف أبنائه في دمياط.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن الواقعة، وقالت إنه تبيّن أن الحادثة تعود الى تاريخ 24-4-2024.
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وأضافت أنّ مشادة كلامية حصلت بين نجار وزوجته لخلافات أسرية بينهما، وقام الزوج بتحرير محضر بقسم شرطة دمياط ضد زوجته لعدم اهتمامها بأبنائه وترك المنزل.

وعقب ذلك توجه الزوج لمدرسة نجله لرؤيته وقام باصطحابه، فحدثت مشاجرة بينه وبين زوجته فقام بدفعها عنوة فلاحقته وتمسكت بالباب الخلفي للسيارة، إلا أنها سقطت أرضاً.

وأضاف البيان، أنه وبسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات في ما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. (العربية)

عربي-دولي

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