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عربي-دولي
غوتيريش يطالب إسرائيل بفتح معبري رفح وكرم أبو سالم "فورا"
Lebanon 24
07-05-2024
|
10:47
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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بإعادة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم "على الفور" للسماح بدخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، داعيا حكومة بنيامين نتنياهو الى "وقف التصعيد".
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وقال غوتيريش لصحفيين "أنا منزعج ومستاء من تجدد النشاط العسكري في رفح".
وأضاف أن "إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم في الوقت عينه يضرّ بشكل خاص بالحالة الإنسانية اليائسة أساسا. يجب أن يعاد فتحهما على الفور"، محذّرا من أن "هجوما واسعا" على رفح المكتظة بالسكان سيكون عبارة عن "كارثة انسانية"، وفقا لفرانس برس.
وناشد غوتيريش إسرائيل وحماس بألا تدخرا جهدا في إبرام اتفاق هدنة وحذر إسرائيل من أن أي هجوم على رفح سيكون "خطأ استراتيجيا وكارثة سياسية وكابوسا إنسانيا"، بحسب رويترز.
وحث غوتيريش إسرائيل على وقف أي تصعيد والمشاركة بإيجابية في المحادثات الدبلوماسية الجارية.
وأشار غوتيريش إلى أن "الهجوم على رفح سيعرقل أكثر جهودنا لدعم الشعب في أوضاع إنسانية خانقة في وقت تلوح فيه المجاعة في الأفق"، مشددا على أن الهجوم على رفح "سيكون خطأ استراتيجيا وكارثة سياسية وكابوسا إنسانيا". (سكاي نيوز عربية)
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