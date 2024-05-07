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عربي-دولي

قُتِلَ أحد أقاربه... نجاة أمين عام نقابة الصحافيين اليمنيين من محاولة إغتيال

Lebanon 24
07-05-2024 | 10:48
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نجا أمين عام نقابة الصحافيين اليمنيين والأمين العام المساعد لاتحاد الصحافيين العرب، محمد شبيطة، اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال في العاصمة اليمنية صنعاء.

ونقلت منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية، عن مصدر مقرب من شبيطة، إنه تعرض لوابل من الرصاص الحيّ، بينما كان داخل سيارته، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في البطن، ومقتل أحد أقاربه وإصابة آخر، نُقل على إثرها لمستشفى الكويت في العاصمة. (العربية)
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