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الأردن: إسرائيل احتلت معبر رفح بدلا من إعطاء فرصة للمفاوضات

Lebanon 24
07-05-2024 | 11:10
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قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن إسرائيل احتلت معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني وأغلقته أمام المساعدات، بدل إعطاء فرصة للمفاوضات الجارية بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

 جاء ذلك في منشور للصفدي عبر منصة "إكس" تعقيبا على إعلان تل أبيب "السيطرة العملياتية" على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

 وقال الصفدي: "بدلاً من إعطاء فرصة للمفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار (في غزة)، احتلت الحكومة الإسرائيلية معبر رفح وأغلقته أمام المساعدات الإنسانية لسكان غزة الذين يتضورون جوعا".

 وأضاف أن "هجوم إسرائيل على رفح يهدد بمذبحة أخرى"، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى "أن يتصرف بحزم وعلى الفور".

 وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يجب أن يواجه عواقب حقيقية".

( الأناضول)
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