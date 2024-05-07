قلق أميركي من قطع بثّ قناة "الجزيرة" في إسرائيل

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أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، عن قلق واشنطن إزاء وقف الاحتلال الإسرائيلي عمليات شبكة الجزيرة داخل الأراضي المحتلة، وذلك بعد يوم من مداهمة غرفة في أحد فنادق القدس تُستخدم مكتبا محليا للقناة التلفزيونية.وأضاف ميلر أن واشنطن تعتقد بأن الشبكة المملوكة لقطر ينبغي أن تتمكن من مزاولة أعمالها داخل الأراضي المحتلة.وداهمت قوات الاحتلال غرفة بفندق في القدس المحتلة تستخدمها القناة مقرا لها الأحد الماضي، في أعقاب قرار حكومة الاحتلال بوقف عمل القناة.وقررت حكومة الاحتلال وقف عمل شبكة الجزيرة داخل الأراضي المحتلة لحين انتهاء الحرب في غزة، بزعم أن الشبكة تشكل تهديدا للأمن القومي، فيما نددت الشبكة في بيان لها بالقرار ووصفته بأنه "فعل إجرامي". (عربي21)