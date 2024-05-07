تفاصيل اليوم الثاني من اجتياح رفح.. سقوط شهداء والكشف عن أنفاق جديدة

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، فيما أشارت هيئة المعابر في غزة إلى توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى القطاع.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "قواته بقيادة الفرقة 162، بتوجيه استخباراتي من الشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي) والاستخبارات العسكرية في تركيز النشاط في مناطق محدودة في شرق رفح ضد البنية التحتية" التابعة لحركة حماس".وزعم الجيش أن قوات اللواء 401 تمكنت من السيطرة العملياتية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بشرق مدينة رفح الفلسطينية، في أعقاب معلومات استخباراتية تفيد بأن "مخربين يستخدمون منطقة المعبر لأغراض إرهابية"، بحسب نص البيان.وأشار البيان الإسرائيلي إلى إطلاق قذائف صاروخية من منطقة قرب معبر رفح، الأحد، باتجاه الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم، "ما أسفر عن سقوط 4 عسكريين إسرائيليين وإصابة آخرين".وأوضح الجيش الإسرائيلي أن العملية في رفح شهدت قيام طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وقوات الفرقة القتالية 215 بمهاجمة وتدمير أهداف تابعة لحركة حماس، "بما في ذلك مبان عسكرية وبنى تحتية تحت الأرض وبنى تحتية أخرى تعمل منها حماس في منطقة رفح".وقال إن القوات قتلت خلال العمليات في رفح حتى الآن ما يقرب من 20 شخصاً، وعثرت على ثلاثة من فتحات الأنفاق، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن مصادر بالجيش الإسرائيلي تقدر أن فتحات الأنفاق الموجودة في المنطقة كانت "جزءاً من طريق دفاعي تحت الأرض تابع لحماس ولا يعبر إلى الأراضي المصرية".وكان مصدران مطلعان صرحا لموقع "أكسيوس" الأميركي، الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، فيما نقل عن مصدر قوله إن إسرائيل "تعتقد أن السيطرة على المعبر البري مع مصر ستنهي قدرة حماس على إظهار أنها لا تزال تدير قطاع غزة".