وزير مالية إسرائيل: إرسال الوفد المفاوض إلى القاهرة "خطأ"

اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، أن إرسال وفد التفاوض إلى العاصمة المصرية القاهرة "خطأ"، داعيا إلى عدم الاستسلام للضغوط الدولية.

جاء ذلك في منشور لسموتريتش علي منصة "إكس"، عقب نقل القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله إنه "من المقرر أن يتوجه الوفد الإسرائيلي (المعني بالمفاوضات) إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأوضح المصدر أن الوفد يتوجه للقاهرة من أجل "الاستماع وطرح الأسئلة في ظل الفجوات الكبيرة" دون مزيد من التفاصيل.

وشدد في منشوره على أن "سفر الوفد إلى القاهرة خطأ، وبمثابة وقوع في فخ التلاعب الذي نصبته حماس مع قطر ومصر"، على حد زعمه.

وأضاف مشيرا إلى زعيم حماس في قطاع غزة: "هذا هو الوقت المناسب للضغط أكثر فأكثر على رقبة (يحيي) السنوار وحماس حتى يتم القضاء عليهما".

ورأى سموتريتش أن الحديث حاليا يجب أن يكون "بالنار فقط".

وتابع موجها الحديث للمسؤولين الإسرائيليين: "يجب ألا تستسلموا للضغوط الدولية، ويجب ألا تتوقفوا حتى النصر واستسلام العدو، هذه هي حرب استقلالنا وعلينا أن ننتصر فيها".

ولفت إلى أن انتصار بلاده في الحرب وحتى تتمكن من "قطع أنابيب الأوكسجين عن حماس، عليها أن تتحرك اليوم وفق 3 نقاط تعيد الأمن إلى سكان الجنوب".

وقال: "أولا، الاحتلال الكامل للمدينة ومنطقة رفح. ثانيا، تدمير كافة شبكات الأنفاق في مدينة رفح والمنطقة المحيطة بها. وثالثا، الاستحواذ الكامل على محور فيلادلفيا ومعبر رفح".

وأضاف: "بعد ذلك مباشرة سنواصل طريقنا إلى دير البلح والنصيرات ومعسكرات المنطقة الوسطى، واستكمال تفكيك كتائب حماس التي بقيت هناك".

( الأناضول)