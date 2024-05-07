Advertisement

عربي-دولي

وزير مالية إسرائيل: إرسال الوفد المفاوض إلى القاهرة "خطأ"

Lebanon 24
07-05-2024 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1196601-638507031758682006.jpg
Doc-P-1196601-638507031758682006.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، أن إرسال وفد التفاوض إلى العاصمة المصرية القاهرة "خطأ"، داعيا إلى عدم الاستسلام للضغوط الدولية.

 جاء ذلك في منشور لسموتريتش علي منصة "إكس"، عقب نقل القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله إنه "من المقرر أن يتوجه الوفد الإسرائيلي (المعني بالمفاوضات) إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة".

 وأوضح المصدر أن الوفد يتوجه للقاهرة من أجل "الاستماع وطرح الأسئلة في ظل الفجوات الكبيرة" دون مزيد من التفاصيل.

وشدد في منشوره على أن "سفر الوفد إلى القاهرة خطأ، وبمثابة وقوع في فخ التلاعب الذي نصبته حماس مع قطر ومصر"، على حد زعمه.

 وأضاف مشيرا إلى زعيم حماس في قطاع غزة: "هذا هو الوقت المناسب للضغط أكثر فأكثر على رقبة (يحيي) السنوار وحماس حتى يتم القضاء عليهما".

 ورأى سموتريتش أن الحديث حاليا يجب أن يكون "بالنار فقط".

 وتابع موجها الحديث للمسؤولين الإسرائيليين: "يجب ألا تستسلموا للضغوط الدولية، ويجب ألا تتوقفوا حتى النصر واستسلام العدو، هذه هي حرب استقلالنا وعلينا أن ننتصر فيها".

 ولفت إلى أن انتصار بلاده في الحرب وحتى تتمكن من "قطع أنابيب الأوكسجين عن حماس، عليها أن تتحرك اليوم وفق 3 نقاط تعيد الأمن إلى سكان الجنوب".

 وقال: "أولا، الاحتلال الكامل للمدينة ومنطقة رفح. ثانيا، تدمير كافة شبكات الأنفاق في مدينة رفح والمنطقة المحيطة بها. وثالثا، الاستحواذ الكامل على محور فيلادلفيا ومعبر رفح".

 وأضاف: "بعد ذلك مباشرة سنواصل طريقنا إلى دير البلح والنصيرات ومعسكرات المنطقة الوسطى، واستكمال تفكيك كتائب حماس التي بقيت هناك".

( الأناضول)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2024-05-07
16:18 | 2024-05-07
16:00 | 2024-05-07
15:45 | 2024-05-07
15:35 | 2024-05-07
15:15 | 2024-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24