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تعليق جديد من نتنياهو على عملية رفح.. وتعليمات للوفد الإسرائيلي في مصر

Lebanon 24
07-05-2024 | 11:21
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قواتنا رفعت الأعلام الإسرائيلية على معبر #رفح وأنزلت أعلام حماس في غضون ساعات من توجيهات مجلس الحرب
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في خضم الهجوم الذي تشنّه القوات الإسرائيلية على رفح، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن المقترح الذي وافقت عليه حماس هو بعيد كل البعد عن مطالب إسرائيل.
 
وزعم نتنياهو أن عملية رفح تهدف لإعادة المحتجزين والقضاء على حماس، مشيرا إلى أنّها خطوة مهمة لتدمير ما تبقى من قدرات حماس العسكرية.
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وعن الوفد الذي توجّه إلى القاهرة قال نتنياهو أنّه قد أعطى تعليماته وهي التمسك بالمطالب بثبات لضمان أمن إسرائيل.
 
وشدّد نتنياهو على أنّ إسرائيل ستمنع حماس من القيام بأي دور في الحكم بقطاع غزة.
 
وأكّد نتنياهو أن "قوات الاحتلال رفعت الأعلام الإسرائيلية على معبر رفح وأنزلت أعلام حماس في غضون ساعات من توجيهات مجلس الحرب". (العربية)
 
 
 
 

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