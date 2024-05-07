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عربي-دولي
ينتحرون الواحد تلو الآخر.. "طوفان الأقصى" يقتل الإسرائيليين خوفًا
Lebanon 24
07-05-2024
|
11:40
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أقدم ضابط شرطة بالاحتلال الإسرائيلي خدم في مركز المراقبة بالمنطقة الجنوبية على الانتحار.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن ضابط الشرطة أفيتار حليف، شهد أحداثا صعبة، وتعرض لاضطرابات نفسية انتهت بإنهاء حياته.
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يذكر أن القناة الـ 12 الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق أن الحالة النفسية لنصف المستوطنين تشهد تدهورا حادا بعد أحداث الحرب الإسرائيلية على غزة، ورد فصائل المقاومة الفلسطينية، كما أنه تم رصد ارتفاع كبير في استهلاك الأدوية المضادة للاكتئاب.
فيما أعلنت هيئة بث الاحتلال في كانون الثاني أن جمعية الإسعافات الأولية العقلية تلقت أكثر من 100 ألف طلب مساعدة نفسية منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي.
وقالت الهيئة إن عشرات آلاف المستوطنين تعرضوا لمأساة شخصية، و"إسرائيل" بأكملها تعاني من صدمة وطنية، وكشف جيش الاحتلال أن نحو 9 آلاف من جنوده تلقوا "مساعدة نفسية" منذ بداية الحرب، ولم يعد نحو ربعهم إلى القتال، وتم تجنيد ما لا يقل عن 838 ضابط صحة نفسية، معظمهم في الاحتياط، من أجل علاج الجنود والمجندات الذين يصابون باضطرابات نفسية جراء الحرب.
ويقول جيش الاحتلال إنه لا يزال من السابق لأوانه تقدير عدد الجنود الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة خدمتهم العسكرية والحرب على قطاع غزة. (شبكة قدس)
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