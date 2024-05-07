حماس: محادثات القاهرة "فرصة أخيرة" لإسرائيل لاستعادة الرهائن

وجه مسؤول في حماس تحذيرا شديدا للسلطات الإسرائيلية بشأن استعادة الرهائن المحتجزين لدى الحركة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته قوله: على إسرائيل أن تعلم قبيل أن توجه وفدا إلى القاهرة لاستكمال المباحثات بشأن مقترح للهدنة "إنها ستكون الفرصة الأخيرة لاستعادة الرهائن المحتجزين في القطاع".

وأضاف: "هذه الفرصة الأخيرة أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وعوائل الأسرى الصهاينة لعودة أبنائهم أو أن يكون مصيرهم مصير الطيار رون أراد الذي أسقطت طائرته فوق لبنان عام 1986 ولا يزال مصيره مجهولا".

( روسيا اليوم)