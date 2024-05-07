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خطوة مهمة.. نتنياهو يتحدّث عن عملية رفح والهدف منها

Lebanon 24
07-05-2024 | 12:12
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وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، العملية العسكرية في رفح بالخطوة المهمة نحو تفكيك حركة "حماس".

وقال نتنياهو: "ضبط معبر رفح اليوم هو خطوة مهمة على طريق تدمير ما تبقى من قدرات عسكرية لحماس، بما في ذلك القضاء على الكتائب الإرهابية الأربع في رفح".
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واضاف: "انها هي خطوة مهمة لتدمير القدرات الحكومية لحماس، لأننا حتى هذا الصباح منعنا حماس من المرور الذي كان ضروريا لترسيخ حكمها الإرهابي في القطاع".
 
كما أكد أن "إسرائيل لن تسمح لحماس باستعادة الحكم في قطاع غزة"، وتابع: "قواتنا رفعت الأعلام الإسرائيلية على معبر رفح وأنزلت أعلام حماس".

 
وعن الهدف من عملية رفح، قال نتنياهو إن "دخول رفح يخدم هدفين رئيسيين من أهداف الحرب هما عودة مختطفينا والقضاء على حركة حماس".

 
وشدد رئيس الوزراء السرائيلي إن "إسرائيل لن تسمح لحركة حماس بناء قدراتها العسكرية".


وتعليقا على مقترح حماس، قال: "كما قرر مجلس الحرب بالإجماع، فإن اقتراح حماس بعيد كل البعد عن متطلبات الضرورية".

وأضاف: "لقد سبق أن أثبتنا في الإفراج السابق عن المختطفين - أن الضغط العسكري على حماس شرط ضروري لعودة مختطفينا. لقد كان اقتراح حماس بالأمس يهدف إلى نسف دخول قواتنا إلى رفح. ذلك لم يحدث".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن "عملية رفح ستستمر لحين القضاء على حماس هناك أو لحين عودة أول الرهائن".
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