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عربي-دولي

أمر مثير للقلق.. هذا ما ستفعله إسرائيل في حال انهيار المفاوضات

Lebanon 24
07-05-2024 | 12:22
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لا تزال مهمة إتمام مفاوضات وقف إطلاق النار عالقة، بعد إعلان "إسرائيل" اعتراضها على العديد من النقاط التي تضمنها المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس.
 
في السياق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إسرائيلية قولها، الثلاثاء، إن إسرائيل ستنتقل إلى المرحلة الثانية من "عملية رفح" إن لم تنجح مفاوضات القاهرة.
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وأعلنت حركة "حماس"، في بيان الاثنين، موافقتها على مقترح مصري-قطري بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

في المقابل، وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اقتراح "حماس" بأنه "بعيد كل البعد عن متطلبات إسرائيل الضرورية"، وقال إن بلاده سترسل وفداً "لاستنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق في ظل شروط مقبولة لإسرائيل". (الشرق)
المصدر: الشرق
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