رام الله تدين تكرار اعتداء مستوطنين على قافلة مساعدات أردنية لغزة

أدانت فلسطين، مساء الثلاثاء، اعتداء مستوطنين إسرائيليين للمرة الثانية على قافلة مساعدات إنسانية أردنية كانت متجهة إلى قطاع غزة، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير ممرات آمنة ومستدامة.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "ندين بشدة إقدام ميليشيات المستعمرين المتطرفين على الاعتداء للمرة الثانية على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون (شمال)".

وتابعت: "نطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا، ولجم انتهاكات المستعمرين، وتوفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات بشكل مستدام وإنساني لائق".

وتابعت الخارجية أن "الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ومستعمريها يتحدون إرادة السلام الدولية، ويواصلون عدوانهم في قتل المدنيين الفلسطينيين، إما بالقصف أو بالتجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاجات اللازمة".

( الأناضول)