تقرير يكشف: واشنطن تعلّق شحنة قنابل لإسرائيل.. والرسالة سياسية

نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول أميركي، اليوم الثلاثاء، قوله إن الولايات المتحدة الأميركية علقت شحنات قنابل دقيقة التوجيه من صنع شركة بوينج إلى إسرائيل وذلك لبعث رسالة سياسية لإسرائيل.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول أميركي وستة أشخاص آخرين أن إدارة بايدن تحتجز شحنات القنابل الدقيقة من صنع شركة بوينغ مخصصة إسرائيل.

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وأضافت الصحيفة أن واشنطن لم توقع بعد على صفقة بيع معلقة لذخائر الهجوم المباشر المشترك من بوينغ والتي كانت ستشمل معدات لصنع قنابل أكثر دقة في التوجيه والقنابل ذات القطر الصغير، وفقا لستة مصادر في الصناعة والكونغرس.



ولم تنكر إدارة بايدن رسميا البيع المحتمل، إلا أنها تتخذ إجراءات من خلال التقاعس عن العمل من خلال تأجيل الموافقات والجوانب الأخرى لعملية نقل الأسلحة وذلك لإرسال رسالة إلى إسرائيل، حسبما قال مسؤول في الإدارة الأميركية مطلع على العملية.





