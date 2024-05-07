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عربي-دولي

بعد جنوب أفريقيا ومصر.. المغرب يستعد لدخول نادي "صناعة الطائرات المسيّرة"

Lebanon 24
07-05-2024 | 13:33
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قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن المغرب من المفترض أن ينضم إلى النادي المغلق للدول الأفريقية، التي تصنع الطائرات العسكرية بدون طيار، وذلك بعد كل من جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا.

وأوضحت الصحيفة، أن الإعلان عن ذلك، أتى من مؤسس ورئيس الشركة الإسرائيلية BlueBird Aero Systems؛ فيما أشارت إلى أن "وحدة إنتاج الطائرات بدون طيار، شرعت في العمل في المغرب، وأن العمل سيبدأ في المستقبل القريب".
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وتابعت الصحيفة، نقلا عن ضابط سابق في قوات الدرك المغربية، أن "هذه الطائرات التي انتشرت في أوكرانيا وكاراباخ، هي حاسمة أكثر"، مبرزة أنه "لم يتم الإبلاغ عن تكاليف التصنيع وسعر بيع هذه الطائرات من قبل الشركة الإسرائيلية، بالإضافة إلى المجموعة الإماراتية Edge".

وأردفت: "ليست المرة الأولى التي تقوم فيها شركة BlueBird Aero Systems الإسرائيلية بإنشاء وحدة لإنتاج الطائرات بدون طيار. حيث أنتجت الشركة طائرات بدون طيار في الهند من خلال وسيط لمشروع مشترك".
وأضافت: "أما منافستها شركة Elbit Systems، التي تحدث مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط أنها تخطط لافتتاح موقعين لتصنيع الطائرات بدون طيار في المملكة، فتمتلك منشآت في الولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل وأستراليا".

وأعلنت الصحيفة أنه يمكن للمغرب الذي يتعاون على المدى الطويل مع العديد من الجيوش الأفريقية، أن يساعد في بيع طائرات بدون طيار مصنعة على أراضيه لدول الساحل ودول غرب أفريقيا التي لديها طلبات عاجلة بشأن القدرات الجوية. (عربي21)
 
المصدر: عربي21
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