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عربي-دولي

معارك رفح مستمرة.. حماس تصدّ الهجوم الإسرائيلي وتدمّر دبابة

Lebanon 24
07-05-2024 | 14:01
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خاضت المقاومة الفلسطينية اشتباكات مع قوات الاحتلال، شرقي رفح جنوب قطاع غزة، في ظل قصف عنيف بالطائرات والمدفعية.

وتصاعدت أعمدة الدخان، في المناطق الواقعة شرق معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وسمعت أصوات انفجارات عنيفة، واشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال، التي توغلت في المنطقة.
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وقالت كتائب القسام في بيان، إن مقاتليها تمكنوا من "استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفة الياسين 105 واشتعال النيران فيها".

وأضافت الكتائب أن عناصرها اشتبكوا مع "جنود للاحتلال تحصنوا داخل بناية بالقرب من موقع الدبابة في حي الشوكة شرقي رفح".

وفي بيان آخر، ذكرت "القسام" أنها قصفت قوات إسرائيلية شرق رفح بمنظومة صواريخ "رجوم" قصيرة المدى، وبقذائف الهاون من العيار الثقيل. (عربي21)
 
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