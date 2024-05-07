بايدن: لا مكان لمعادة السامية في الولايات المتحدة

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء بمكافحة "الزيادة الهائلة" في معاداة السامية التي قال إنها "لا مكان لها في الولايات المتحدة"، وخاصة في الجامعات التي تشهد تعبئة مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة للحرب في غزة.

وقال الرئيس الأميركي من الكابيتول في واشنطن: "لقد نسي الناس بالفعل أن حماس هي التي أطلقت العنان لهذه الأهوال"، في إشارة إلى الهجوم غير المسبوق للحركة الفلسطينية في 7 تشرين الأول.

وأضاف بايدن في كلمته خلال حفل "أيام الذكرى" السنوي الذي ينظمه متحف المحرقة الأميركي في الكابيتول: "لم أنس"، مشيرا إلى أن "هذا الهجوم كان الأكثر دموية بالنسبة لليهود منذ نهاية مشروع الإبادة النازي".

وتابع: "لقد شهدنا زيادة هائلة في معاداة السامية في أميركا وفي جميع أنحاء العالم"، مكررا دعمه "الثابت لإسرائيل".

وأضاف: "في الجامعة، تمت محاصرة طلاب يهود وتعرضوا لمضايقات وهجمات ورأوا ملصقات في فصولهم الدراسية، أو سمعوا شعارات معادية للسامية تطالب بالقضاء على إسرائيل".

وقال الرئيس الأميركي الذي تعرض لانتقادات من اليسار واليمين على خلفية موقفه من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات: "علينا واجب تعلم دروس التاريخ حتى لا نعرض مستقبلنا لأهوال الماضي".

( الوكالة الوطنية)