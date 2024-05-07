رمت الكرة في ملعب نتنياهو.. إليكم آخر ما قالته "حماس" عن المفاوضات

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قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، أن موافقة الحركة على مقترح الهدنة جاء نتيجة مفاوضات معقدة ومتواصلة، مشددا على أن الكرة الان في ملعب نتنياهو وحكومته.وأضاف حمدان في كلمة مصورة: " الكرة أيضا في ملعب الإدارة الأميركية بإلزام حكومة نتنياهو بتنفيذ الاتفاق".وكشف القيادي في حماس أن الحركة أبدت روحا إيجابية ومسؤولية وحاولت تذليل جميع العقبات خلال المفاوضات، مع تحفظها على بعض الأفكار.واعتبر حمدان أن الاتفاق ببنوده ومراحله يمثل الحد الأدنى الذي يستجيب لمطالب الحركة ومطالب الشعب الفلسطيني.وأضاف: "الاتفاق لبى شرطنا بتقسيمه على مراحل على عكس ما كانت تريد إسرائيل بالتنفيذ على مرحلة واحدة".وأوضح القيادي في حماس أن الحركة تلقت تأكيدات من الوسطاء بإتمام كافة مراحل الاتفاق والضغط على إسرائيل بالتنفيذ، مشددا على أن تواجد وفد حماس في القاهرة يؤكد جدية الحركة على إتمام الاتفاق.وفي تعليقه على اقتحام الجيش الإسرائيلي لمعبر رفح اعتبر حمدان أن ذلك يعد محاولة مكشوفة لتخريب جهود الوسطاء في الوصول إلى اتفاق وانتهاكا للأعراف والمواثيق الدولية.وشدد حمدان على أن معبر رفح كان وسيبقى مصريا فلسطينيا ولن يتم القبول بوجود إسرائيلي فيه. (سكاي نيوز عربية)