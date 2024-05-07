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عربي-دولي
مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر.. والسلطات تتحرك
Lebanon 24
07-05-2024
|
15:15
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ذكرت مصادر أمنية مصرية أن رجل أعمال إسرائيلي يدعى زيف كيبار قتل في منطقة سموحة بالإسكندرية شمال مصر، فيما لم يعرف هوية القتلة ودوافعهم.
في الأثناء تجري السلطات المصرية تحقيقا حول الحادثة.
يشار إلى أنه لم يصدر حتى الآن بيان رسمي من وزارة الداخلية المصرية. (سكاي نيوز عربية)
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المصدر:
سكاي نيوز عربية
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