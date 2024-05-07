وفاة 6 أشخاص في المغرب.. بسبب "سندويش"!

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ارتفعت الثلاثاء، حصيلة ضحايا التسمم الغذائي الذي أصاب زبائن أحد محلات بيع الوجبات السريعة بمدينة مراكش في المغرب، إلى 6 وفيات بعد وفاة طفلة.وكشفت مصادر إعلامية محلية أن الطفلة البالغة 5 سنوات تعرضت لمضاعفات صحية نتيجة التسمم الغذائي الذي تعرضت له رفقة 25 شخصا.وتعرض 26 شخصا لحالة تسمم حاد بعد تناولهم لوجبة سريعة "سندويش" في إحدى محلات الأكل السريع بحي المحاميد الشعبي بمراكش، حيث تم نقلهم على وجه السرعة للمستشفى قبل أن يفارق 6 منهم الحياة.وأثارت واقعة التسمم في بمراكش جدلا في المغرب وذلك بالنظر لعدد الضحايا الكبير وكذلك عدد الوفيات، كما تحركت السلطات المحلية للتحقيق في الحادث. (سكاي نيوز عربية)