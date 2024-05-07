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عربي-دولي

وفاة 6 أشخاص في المغرب.. بسبب "سندويش"!

Lebanon 24
07-05-2024 | 15:45
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ارتفعت الثلاثاء، حصيلة ضحايا التسمم الغذائي الذي أصاب زبائن أحد محلات بيع الوجبات السريعة بمدينة مراكش في المغرب، إلى 6 وفيات بعد وفاة طفلة.

وكشفت مصادر إعلامية محلية أن الطفلة البالغة 5 سنوات تعرضت لمضاعفات صحية نتيجة التسمم الغذائي الذي تعرضت له رفقة 25 شخصا.
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وتعرض 26 شخصا لحالة تسمم حاد بعد تناولهم لوجبة سريعة "سندويش" في إحدى محلات الأكل السريع بحي المحاميد الشعبي بمراكش، حيث تم نقلهم على وجه السرعة للمستشفى قبل أن يفارق 6 منهم الحياة.

وأثارت واقعة التسمم في بمراكش جدلا في المغرب وذلك بالنظر لعدد الضحايا الكبير وكذلك عدد الوفيات، كما تحركت السلطات المحلية للتحقيق في الحادث. (سكاي نيوز عربية)

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