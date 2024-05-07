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عربي-دولي
معارك شرسة بين الجيش السّوداني والدعم السريع.. القتلى بالمئات
Lebanon 24
07-05-2024
|
16:18
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قُتل، يوم الاثنين، المئات من جنود الجيش والدعم السريع في معارك شرسة شهدتها عدد من المناطق المحيطة بمدينة الأبيض كبرى مدن إقليم كردفان الذي تسيطر قوات الدعم السريع على معظم مناطقه.
وتضاربت الأنباء حول الموقف الميداني وعدد القتلى من الطرفين، وقالت منصات تابعة للدعم السريع إن المعارك التي اندلعت حول مقر قوات الاحتياطي المركزي بمدينة الأبيض "أسفرت عن مقتل 700 من قوات الجيش، في حين أشارت منصات أخرى إلى مقتل ألف جندي على الأقل من الطرفين.
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وشملت المعارك إضافة إلى الأبيض (عروس الرمال) مناطق أخرى حول مدن تندلتي وأم روابه في ولاية شمال كردفان.
وفيما قالت مصادر تابعة للجيش السوداني تصديه لهجوم نفذته قوات الدعم السريع، أكدت الأخيرة مطاردتها لقوات فرقة الهجانة التابعة للجيش إلى داخل مناطق سكنية تبعد عن قيادة الفرقة بنحو 600 مترا، مشيرة إلى تمكنها من استلام 13عربة قتالية و3 مدرعات ودبابتات وكمية من الاسلحة والذخائر. (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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