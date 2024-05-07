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عربي-دولي

تعرّض رجال أعمال كندي لإطلاق نار في الإسكندرية

Lebanon 24
07-05-2024 | 18:00
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أفادت الداخلية المصرية في منشور على حسابها الرسمي في "فيسبوك"، فجر الأربعاء، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات حادث إطلاق نار تعرض له شخص كندي الجنسية.
وقالت الداخلية المصرية: "بتاريخ 7 أيار الجاري تعرّض رجل أعمال كندي الجنسية يقيم في البلاد بصفة دائمة لحادث إطلاق نار جنائي بالإسكندرية".
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وأضافت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث".
ولم تكشف الداخلية المصرية عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بهوية الكندي أو الجهة التي تقف وراء الحادث.
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