تعرّض رجال أعمال كندي لإطلاق نار في الإسكندرية



وقالت الداخلية المصرية: "بتاريخ 7 أيار الجاري تعرّض رجل أعمال كندي الجنسية يقيم في البلاد بصفة دائمة لحادث إطلاق نار جنائي بالإسكندرية".

Advertisement وأضافت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث". أفادت الداخلية المصرية في منشور على حسابها الرسمي في "فيسبوك"، فجر الأربعاء، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات حادث إطلاق نار تعرض له شخص كندي الجنسية.وقالت الداخلية المصرية: "بتاريخ 7 أيار الجاري تعرّض رجل أعمال كندي الجنسية يقيم في البلاد بصفة دائمة لحادث إطلاق نار جنائي بالإسكندرية".وأضافت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث".

ولم تكشف الداخلية المصرية عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بهوية الكندي أو الجهة التي تقف وراء الحادث.