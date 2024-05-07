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تأجيل محاكمة ترامب بقضية احتفاظه بوثائق سرية لأجل غير مسمّى

Lebanon 24
07-05-2024 | 18:57
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أرجأت القاضية الناظرة في احتفاط، دونالد ترامب، بوثائق سرية، الثلاثاء، إلى أجل غير مسمى محاكمة الرئيس الأميركي السابق في هذه القضية.
وكان مقررا أن تبدأ المحاكمة في 20 أيار في فلوريدا، لكن القاضية، آيلين كانون، قالت إن هذا الأمر غير ممكن نظراً إلى عدد الالتماسات التمهيدية المقدمة للمحكمة.
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ولم تحدّد القاضية موعداً جديداً لبدء المحاكمة.

وإلى جانب هذه القضية، يلاحق ترامب بقضايا أخرى منها ما يتعلق بتهمة تزوير 34 مستنداً يفترض أنها استخدمت لإخفاء مبلغ مالي دفع للتستر على علاقة جنسية محتملة خلال حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2016، التي فاز فيها على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.

ومثلما هو الحال مع مشاكله القانونية الأخرى، يقول الرئيس السابق الذي يتوقّع أن يخوض سباق عام 2024 إنه ضحية حملة شعواء ومحاكمة تجبره على المثول في قاعة محكمة باردة، بدلاً من القيام بحملته الانتخابية.
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