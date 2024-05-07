مدير المخابرات الأميركية يتوجّه إلى إسرائيل للقاء نتانياهو

قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، بيل بيرنز، سيسافر إلى إسرائيل، الأربعاء، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ومسؤولين كبار آخرين.

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