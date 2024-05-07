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عربي-دولي
إدارة بايدن تتخلّف عن موعد تقديم تقرير حول استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية
Lebanon 24
07-05-2024
|
20:00
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قالت مصادر إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستتخلف غداً عن موعد نهائي لتقديم تقرير إلى الكونغرس عما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة، وهي نتائج ربما تؤجج مخاوف بسبب استخدامها أسلحة زودتها بها واشنطن ضد القطاع الفلسطيني.
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وتُلزم مذكرة للأمن القومي معروفة باسم "إن.إس.إم-20"، أصدرها بايدن في فبراير، وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس بحلول الثامن من أيار حول مدى موثوقية ضمانات إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القوانين الأميركية ولا الدولية.
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