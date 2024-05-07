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عربي-دولي

الجيش الأميركي: تصدينا لـ3 مسيرات أطلقها الحوثيون من اليمن

Lebanon 24
07-05-2024 | 23:24
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قال الجيش الأميركي إن الحوثيين المتحالفين مع إيران أطلقوا ثلاث "أنظمة جوية غير مأهولة" من اليمن.
وذكرت القيادة المركزية في بيان أن سفينة تابعة للتحالف اشتبكت بنجاح مع إحدى المسيرات، بينما تعاملت قوات القيادة المركزية الأميركية مع الطائرة المسيرة الثانية، وتحطمت الثالثة في خليج عدن.
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ووفق البيان فإنه لم يسجل وقوع إصابات أو أضرار.



ومنذ 19 تشرين الثاني، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الماضي.


وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف حماية الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12 في المئة من التجارة العالمية.
ولمحاولة ردعهم، تشنّ القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 كانون الثاني.
وينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومسيرات يقول إنها معدة للإطلاق. 
وردا على الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف سفن أميركية وبريطانية، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافا مشروعة". (سكاي نيوز)
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