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عربي-دولي

الخارجية الأميركية: لا ندعم أي اجتياح إسرائيلي "واسع النطاق" لرفح

Lebanon 24
07-05-2024 | 23:57
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أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية صامويل وربيرج، أن الولايات المتحدة لا تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية "واسعة النطاق" في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.
يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية في عملية عسكرية بدأها مساء الاثنين.
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وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ "الشرق"، إن "هناك تطورات خطيرة جداً اليوم، ونحن نتابع كل هذه التطورات، ونقوم بمراجعة وبحث كل التفاصيل"، معرباً عن "قلق شديد" بشأن هذه التطوّرات.
وشدد على أن "الولايات المتحدة ليس لديها أي تغيير في موقفها"، قائلاً: "كنا وما زلنا ضد أي عملية عسكرية واسعة النطاق، لا توفر الحماية للمدنيين"، مشيراً إلى وجود أكثر من مليون مدني من الشعب الفلسطيني في هذه المنطقة الصغيرة.
وتابع: "لذلك نحن ما زلنا ضد أي عملية عسكرية، نحن لن ندعم أي عملية عسكرية واسعة النطاق في هذه المنطقة"، لافتاً إلى واشنطن "تركز على الجهود لإبقاء كل المعابر مفتوحة لإيصال المساعدات الإنسانية، ومنها معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، ومعبر إيريز وكل المعابر الأخرى".


وكان مسؤول أميركي قال لوكالة "رويترز"، الاثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء أحدث الضربات الإسرائيلية على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، لكنها تعتقد أنها لا تمثل عملية عسكرية كبيرة. (الشرق)
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