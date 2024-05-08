بسبب "مخاوف" بشأن رفح.. واشنطن تعلّق إرسال شحنة قنابل لإسرائيل

أعلن مسؤول أميركي اليوم الأربعاء، أنّ الولايات المتّحدة علّقت الأسبوع الماضي إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل بعدما فشلت الأخيرة في معالجة "مخاوف" واشنطن إزاء خطط الجيش الإسرائيلي لاجتياح رفح، الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والمكتظة بالنازحين.

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وقال المسؤول الكبير في إدارة الرئيس جو بايدن لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم نشر اسمه: "لقد علّقنا الأسبوع الماضي إرسال شحنة واحدة من الأسلحة قوامها 1800 قنبلة، زنة الواحدة منها ألفا رطل (907 كلغ)، و1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل (226 كلغ)".



وأضاف "لم نتّخذ قراراً نهائياً بشأن كيفية المضيّ قدماً في هذه الشحنة".



واتّخذت إدارة بايدن هذا القرار عندما بدا لها أنّ إسرائيل على وشك أن تشنّ عملية برية كبيرة في رفح، وهو أمر تعارضه واشنطن.



وأوضح المسؤول الأميركي الكبير أنّ واشنطن "تركّز بشكل خاص" على القنابل الأثقل التي تزن الواحدة منها ألفي رطل "والتأثير الذي يمكن أن تحدثه في مناطق حضرية مزدحمة كما رأينا في أنحاء أخرى من غزة".



وبحسب المسؤول الأميركي فإنّ وزارة الخارجية في واشنطن تجري مراجعة لعمليات نقل أسلحة أخرى، بما في ذلك استخدام مجموعات القنابل الدقيقة المعروفة باسم JDAMs.



وقبلها، قالت 4 مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن علقت إرسال شحنات معينة من الأسلحة من إنتاج شركة "بوينغ" إلى إسرائيل، فيما أكد مصدران أنها رسالة سياسية على ما يبدو إلى حليف الولايات المتحدة الوثيق.



وتشمل شحنات الأسلحة، التي تأخر تسليمها لأسبوعين على الأقل، ذخائر هجوم مباشر مشترك تصنعها "بوينغ"، والتي تحول القنابل غير الموجهة إلى قنابل دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى قنابل صغيرة القُطر.



ولم تذكر المصادر مزيدا من التفاصيل، بما في ذلك الطبيعة السياسية لتأخير التسليم. لكن هذا يأتي في وقت تضغط فيه واشنطن علنا على إسرائيل لتأجيل هجومها على رفح لحين وضع خطة لتجنب سقوط شهداء مدنيين. (العربية)