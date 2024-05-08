بايدن يبحث مع الرئيس الروماني "أمن الجناح الشرقي" للناتو

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن بحث مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس في واشنطن "أمن الجناح الشرقي" لحلف الناتو.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض بهذا الصدد، يوم الثلاثاء، أن "الرئيس بايدن شكر رومانيا على استضافة الجنود الأميركيين والتمسك بضمان أمن الجناح الشرقي للناتو، بما في ذلك في منطقة البحر الأسود".

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وحسب البيان، أكد الجانبان كذلك تمسكهما بمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا وبحثا التعاون في مجال أمن الطاقة.





ومن المقرر أن يلتقي يوهانيس يوم الأربعاء 8 أيار برئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون.

كما سيحصل الرئيس الروماني على جائزة القيادة المتميزة لعام 2024 من المجلس الأطلسي تقديرا "لدوره في تعزيز الشراكة العابرة للمحيط الأطلسي"، وذلك في الذكرى الـ 20 لانضمام رومانيا إلى حلف الناتو.

وجدير بالذكر أن يوهانيس أعرب في وقت سابق عن رغبته في تولي منصب الأمين العام للناتو خلفا لينس ستولتنبرغ الذي تنتهي مهامه في 1 تشرين الاول المقبل، لكن واشنطن أكدت تأييدها لتعيين الهولندي مارك ريوتيه في هذا المنصب. (RT)