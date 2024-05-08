البيت الأبيض يعلق على "محاولة اغتيال" زيلينسكي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن التقارير حول "محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي" تثير القلق في الولايات المتحدة.





وأضافت: "بالطبع، نحن سعداء لأنه تم منع محاولة الاغتيال، هذا الخبر بالتأكيد يسبب القلق لواشنطن".

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في وقت سابق، زعم جهاز الأمن الأوكراني (SBU) مجددا أنه اكتشف "مؤامرة لأجهزة استخبارات أجنبية تضمنت التحضير لمحاولة اغتيال فلاديمير زيلينسكي وبعض رؤساء الأجهزة الأمنية في البلاد".

وزعمت المادة المنشورة على قناة جهاز الأمن الأوكراني في تيلغرام، بأن الهيئات الروسية المختصة خططت للقضاء على زيلينسكي، وكذلك على رئيس جهاز (SBU) فاسيلي ماليوك، ورئيس المخابرات العسكرية (GUR) كيريل بودانوف وبعض المسؤولين الأوكرانيين الآخرين.

في وقت سابق، أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بأن جهاز الأمن الأوكراني اعتقل مسؤولا أمنيا رفيعا للاشتباه بجمعه معلومات سرية، بما في ذلك عن زيلينسكي وتسريبها لاستخبارات أجنبية. (RT)