Advertisement

عربي-دولي

البيت الأبيض يعلق على "محاولة اغتيال" زيلينسكي

Lebanon 24
08-05-2024 | 01:17
A-
A+
Doc-P-1196794-638507530973589390.jpg
Doc-P-1196794-638507530973589390.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن التقارير حول "محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي" تثير القلق في الولايات المتحدة.


وأضافت: "بالطبع، نحن سعداء لأنه تم منع محاولة الاغتيال، هذا الخبر بالتأكيد يسبب القلق لواشنطن".
Advertisement
في وقت سابق، زعم جهاز الأمن الأوكراني (SBU) مجددا أنه اكتشف "مؤامرة لأجهزة استخبارات أجنبية تضمنت التحضير لمحاولة اغتيال فلاديمير زيلينسكي وبعض رؤساء الأجهزة الأمنية في البلاد".
وزعمت المادة المنشورة على قناة جهاز الأمن الأوكراني في تيلغرام، بأن الهيئات الروسية المختصة خططت للقضاء على زيلينسكي، وكذلك على رئيس جهاز (SBU) فاسيلي ماليوك، ورئيس المخابرات العسكرية (GUR) كيريل بودانوف وبعض المسؤولين الأوكرانيين الآخرين.
في وقت سابق، أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بأن جهاز الأمن الأوكراني اعتقل مسؤولا أمنيا رفيعا للاشتباه بجمعه معلومات سرية، بما في ذلك عن زيلينسكي وتسريبها لاستخبارات أجنبية. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:03 | 2024-05-08
03:53 | 2024-05-08
03:46 | 2024-05-08
03:40 | 2024-05-08
03:37 | 2024-05-08
03:30 | 2024-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24