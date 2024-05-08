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عربي-دولي

بعد الهطولات المطرية... ولي عهد دبي يصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا لإدارة الطوارئ

Lebanon 24
08-05-2024 | 01:37
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أصدر ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قرارا بتشكيل اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي، برئاسة منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.


ونص القرار على أن تضم اللجنة في عضويتها كلا من رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والقائد العام لشرطة دبي، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، ونائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، ومدير عام الإدارة العامّة للدفاع المدني بدبي، ومدير عام هيئة الصِّحة بدبي، ومدير عام بلدية دبي، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
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وشهدت دبي فوضى عارمة خلال الأسابيع الماضية نتيجة الأمطار الغزيرة التي أدت إلى انقطاع طرق رئيسية وتعطل عمل المطار.
ووصل حجم الهطولات المطرية في البلاد إلى مستوى لم تشهده البلاد منذ 75 عاما وأدى إلى مقتل شخص في إمارة رأس الخيمة.
وبقيت عدة طرقات مغلقة لفترة طويلة بسبب تجمع مياه الأمطار، وقد أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مركبات تغمرها مياه السيول التي سببتها الأمطار الغزيرة في عدة إمارات بالبلاد. (RT)
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